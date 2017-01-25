Перечень нежелательных имен для детей опубликовали в Польше

В список вошли такие женские имена, как Кармен, Наташа, София, Кристина, Тоня и Мальта. Среди мужских имен Опенек, Вилк, Тупак, Боромир, Оле, Мартин.

Также Совет не рекомендует называть своих детей именами Куба и Радек, которые являются сокращениями имен Якуб и Радослав.

Как сообщал УНН, в Украине назвали самые популярные имена для новорожденных в прошлом году.