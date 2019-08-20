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Більше банків монетизуватимуть субсидії українцям

Більше банків монетизуватимуть субсидії українцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уряд розширив перелік банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію. Це може бути один із 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Починаючи з жовтня поточного року, виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити, на які пенсіонери отримують пенсію.

Тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку. Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншій банківській установі, йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Разом із заявою потрібно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому є бажання одержувати субсидію готівкою.

Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках, до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією.

Тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно через Ощадбанк.

Зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року.

З переліком усіх банків, у яких можна отримати монетизовану субсидії, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, протягом січня-червня поточного року українцям призначили субсидії на загальну суму близько 1 млрд грн.

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