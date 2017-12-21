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Перекладачу Гройсмана оголосили підозру у держзраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні затриманому перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено підозру у скоєнні державної зради. Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, передає УНН із посиланням на прес-центр СБУ.

Перекладачу Гройсмана оголосили підозру у держзраді

Також, за його словами, СБУ готує до суду подання для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“Діяння, вчинене громадянином України, направлено на підрив обороноздатності, територіальній цілісності, недоторканності України. Ця форма державної зради — на відміну від шпигунства, не передбачає, щоб відомості, які передаються іноземним спецслужбам обов'язково становили державну таємницю”, — зазначив Маяков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СБУ розповіли, яку інформацію передавав РФ затриманий перекладач Гройсмана

Нагадаємо, вчора СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.

Також нагадаємо, як повідомили УНН, затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.

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