Переводчику Гройсмана объявили подозрение в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня задержанному переводчику Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана объявлено подозрение в совершении государственной измены. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Также, по его словам, СБУ готовит в суд представление для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Деяние, совершенное гражданином Украины, направлено на подрыв обороноспособности, территориальной целостности, неприкосновенности Украины. Эта форма государственной измены - в отличие от шпионажа, не предусматривает, чтобы сведения, которые передаются иностранным спецслужбам обязательно составляли государственную тайну", - отметил Маяков.
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Напомним, вчера СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.
Также напомним, как сообщили УНН, задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.