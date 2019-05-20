Перекидання човна в Уганді: кількість жертв зросла до дев’яти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Дев'ять людей загинули, ще десять зникли безвісти внаслідок перекидання човна в західній Уганді. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Зазначається, що в човні було близько 50 футбольних гравців та фанатів з західної Уганди — вони мандрували до селища Рунга, де був запланований товариський матч між двома місцевими футбольними клубами.
Зі слів очевидців, транспортний засіб перекинувся через перевантаженість і несприятливих погодних умов.
Інцидент стався неподалік від берега, тому 32 пасажирам вдалося самостійно вибратися на берег.
Раніше УНН повідомляв про четверо загиблих і 12 зниклих безвісти на озері Альберт в Уганді внаслідок перекидання човна.