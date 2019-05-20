Опрокидывание лодки в Уганде: число жертв возросло до девяти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Девять человек погибли, еще десять пропали без вести в результате опрокидывания лодки в западной Уганде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Отмечается, что в лодке было около 50 футбольных игроков и фанатов с западной Уганды - они путешествовали в поселок Рунга, где был запланирован товарищеский матч между двумя местными футбольными клубами.
По словам очевидцев, транспортное средство перевернулось из-за перегруженности и неблагоприятных погодных условий.
Инцидент произошел недалеко от берега, поэтому 32 пассажирам удалось самостоятельно выбраться на берег.
Ранее УНН сообщал о четверых погибших и 12 пропавших без вести на озере Альберт в Уганде в результате опрокидывания лодки.