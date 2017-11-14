Переказ коштів з-за кордону у січні-вересні зменшився до 1,75 млрд дол. - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Переказ коштів в Україну з-за кордону протягом січня-вересня 2017 року зменшився на 6,8% - до 1,747 млрд дол. США відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
За інформацією прес-служби регулятора, протягом дев’яти місяців цього року за допомогою системи переказу коштів, створених як резидентами, так і не резидентами, переказано в Україну 1,747 млрд дол., за межі країни – 207 млн дол.
При цьому, за даними відомства, у межах країни було переказано 3,18 млрд дол.
Водночас, уточнили у НБУ, у січні-вересні 2017 року за допомогою систем, створених нерезидентами, було переказано в Україну – 1,698 млрд дол., за межі України – 205,1 млн. дол. та у межах України – 2 млн. дол. США (в екв.).
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У НБУ додали, що у розрізі країн найбільше транскордонних переказів в Україну надходить з Російської Федерації (РФ), США, Iталiї, Iзраїлю, Польщі; за межі України – в РФ, Грузiю, Азербайджан, Китай, Узбекистан тощо.