Перевод средств из-за рубежа в январе-сентябре уменьшился до 1,75 млрд долл. - НБУ

По информации пресс-службы регулятора, в течение девяти месяцев этого года с помощью системы перевода средств, созданных как резидентами, так и не резидентами, перечислены в Украине 1,747 млрд долл., за пределы страны - 207 млн ​​долл.

При этом, по данным ведомства, в пределах страны было переведено 3,18 млрд долл.

В то же время, уточнили в НБУ, в январе-сентябре 2017 года с помощью систем, созданных нерезидентами, было переведено в Украину - 1,698 млрд долл., за пределы Украины - 205,1 млн долл. и в пределах Украины - 2 млн долл. США (в экв.).

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В НБУ добавили, что в разрезе стран больше трансграничных переводов в Украину поступает из Российской Федерации (РФ), США, Италии, Израиля, Польши; за пределы Украины - в РФ, Грузию, Азербайджан, Китай, Узбекистан и др.