Переговори щодо Сирії завершилися в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Переговори в Астані щодо врегулювання ситуації в Сирії завершилися у другій половині дня. Текст підсумкового документа зачитав міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов, передає УНН з посиланням на Tengrinews.kz.
"Делегація Ісламської Республіки, Російської Федерації, Республіки Туреччина, згідно зі спільною заявою міністрів закордонних справ в Москві в грудні 2016 року і Радбезу ООН, підтримують початок переговорів між урядом Сирійської Арабської Республіки і озброєною опозицією. Ми цінуємо участь в цих переговорах спеціального посланця Генсека ООН щодо Сирії і підтверджуємо, що віддані ідеї суверенності і цілісності САР, як мультиетнічної, багатоконфесійної країни, існування якої гарантується Радбезом ООН", - зачитав звернення очільник МЗС Казахстану.
Раніше турецьке видання Anadolu повідомило, що Туреччина, РФ та Іран погодили механізм моніторингу перемир'я у Сирії. Так, було досягнуто згоди з моніторингу та відстеження фактів порушення перемир'я в Сирії за допомогою тристороннього механізму, створюваного спільними зусиллями Туреччини, Росії та Ірану, пише видання.
Згідно з інформацією джерел видання, близьких до переговорного процесу, представники трьох країн прийшли до домовленості щодо кроків, спрямованих на забезпечення режиму припинення вогню в Сирії.
Завдяки новому механізму будуть фіксуватися будь-які спроби порушення перемир'я, і чинитися тиск на сторони конфлікту з метою запобігання провокацій, пише видання.