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Переговоры по Сирии завершились в Астане

Переговоры по Сирии завершились в Астане

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии завершились во второй половине дня. Текст итогового документа зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает УНН со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Делегация Исламской Республики, Российской Федерации, Республики Турция, согласно совместному заявлению министров иностранных дел в Москве в декабре 2016 года и Совбеза ООН, поддерживают начало переговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и вооруженной оппозицией. Мы ценим участие в этих переговорах специального посланника Генсека ООН по Сирии и подтверждаем, что привержены идее суверенитета и целостности САР, как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН", - зачитал обращение глава МИД Казахстана.

Ранее турецкое издание Anadolu сообщило, что Турция, РФ и Иран согласовали механизм мониторинга перемирия в Сирии. Так, было достигнуто соглашение по мониторингу и отслеживанию фактов нарушения перемирия в Сирии с помощью трехстороннего механизма, создаваемого совместными усилиями Турции, России и Ирана, пишет издание.

Согласно информации источников издания, близких к переговорному процессу, представители трех стран пришли к договоренности относительно шагов, направленных на обеспечение режима прекращения огня в Сирии.

Благодаря новому механизму будут фиксироваться любые попытки нарушения перемирия, и оказываться давление на стороны конфликта с целью предотвращения провокаций, пишет издание.

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