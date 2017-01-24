Переговоры по Сирии завершились в Астане

"Делегация Исламской Республики, Российской Федерации, Республики Турция, согласно совместному заявлению министров иностранных дел в Москве в декабре 2016 года и Совбеза ООН, поддерживают начало переговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и вооруженной оппозицией. Мы ценим участие в этих переговорах специального посланника Генсека ООН по Сирии и подтверждаем, что привержены идее суверенитета и целостности САР, как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН", - зачитал обращение глава МИД Казахстана.

Ранее турецкое издание Anadolu сообщило, что Турция, РФ и Иран согласовали механизм мониторинга перемирия в Сирии. Так, было достигнуто соглашение по мониторингу и отслеживанию фактов нарушения перемирия в Сирии с помощью трехстороннего механизма, создаваемого совместными усилиями Турции, России и Ирана, пишет издание.

Согласно информации источников издания, близких к переговорному процессу, представители трех стран пришли к договоренности относительно шагов, направленных на обеспечение режима прекращения огня в Сирии.

Благодаря новому механизму будут фиксироваться любые попытки нарушения перемирия, и оказываться давление на стороны конфликта с целью предотвращения провокаций, пишет издание.