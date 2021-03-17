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Переговори міністрів оборони Японії і України в Токіо скасували

Переговори міністрів оборони Японії і України в Токіо скасували

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Запланована на 17 березня зустріч глав оборонних відомств Японії та України, яка повинна була відбутися в Токіо, скасовується. Про це в середу повідомило Міністерство оборони Японії, передає УНН.

Що відомо

Відзначається, що відповідне рішення було прийнято після того, як один з членів української делегації після прибуття в токійський аеропорт здав позитивний тест на коронавірус.

Що передувало

Раніше, 16 березня, очільник “Укроборонпрому” Юрій Гусєв під час візиту в Японію дізнався, що хворий на COVID-19.

Контекст

Візит міністра оборони України Андрія Тарана в Японію повинен був стати першим візитом глави українського оборонного відомства в цю країну. Як зазначив у вівторок японський міністр оборони Нобуо Кісі, Японія і Україна, не дивлячись на географічну віддаленість, є партнерами, які поділяють спільні цінності, такі як свобода, демократія і верховенство права.

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