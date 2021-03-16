Відбувся перенос: Україна прийме матч Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Матчевий поєдинок тенісного Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними Японії та України перенесли з Країни висхідного сонця на території України. Про це інформує ФТУ, передає УНН.
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Матч проходитиме в Україні на грунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську.
За жеребкуванням, що відбулося минулого року, право проведення матчу дісталося нашим суперникам. Однак відтоді світ потрапив у жорсткі обійми COVID-19. Спочатку матч з 2020 року перенесли на 2021-й. Коли українська команда вже почала готуватися до поїздки, стало відомо, що Японія напередодні Олімпійських ігор майже повністю закрила свої кордони для іноземців. Під заборону потрапили й спортсмени, чого раніше не було.
ФТУ, розуміючи ситуацію, ще наприкінці минулого року повідомила ITF про готовність взяти на себе проведення матчу і сторонам вдалося дійти згоди.
Матч має відбутися на базі “Elite Tennis Club” у Чорноморську — 16 та 17 квітня.
Примітно, що попередньо планується присутність глядачів, але в обмеженій кількості.
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