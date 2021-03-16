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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51610 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72123 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109926 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145479 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195898 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193589 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279879 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

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Состоялся перенос: Украина примет матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии

Состоялся перенос: Украина примет матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии

Киев  •  УНН

 • 13167 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Матчевый поединок теннисного Кубка Билли Джин Кинг между женскими теннисными сборными Японии и Украины перенесли из Страны восходящего солнца на территории Украины. Об этом информирует ФТУ, передает УНН.

Детали

Матч будет проходить в Украине на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске.

По жребию, что разыгрывали в прошлом году, право проведения матча досталось нашим соперникам. Однако с тех пор мир попал в жесткие объятия COVID-19. Сначала матч с 2020 года перенесли на 2021-й. Когда украинская команда уже начала готовиться к поездке, стало известно, что Япония накануне Олимпийских игр почти полностью закрыла свои границы для иностранцев. Под запрет попали и спортсмены, чего раньше не было.

ФТУ, понимая ситуацию, еще в конце прошлого года сообщила ITF о готовности взять на себя проведение матча и сторонам удалось прийти к согласию.

Матч должен состояться на базе “Elite Tennis Club” в Черноморске — 16 и 17 апреля.

Примечательно, что предварительно планируется присутствие зрителей, но в ограниченном количестве.

Напомним

Сборная Украины выиграла матчевую встречу в Кубке Дэвиса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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