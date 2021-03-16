Состоялся перенос: Украина примет матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии

Детали

Матч будет проходить в Украине на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске.

По жребию, что разыгрывали в прошлом году, право проведения матча досталось нашим соперникам. Однако с тех пор мир попал в жесткие объятия COVID-19. Сначала матч с 2020 года перенесли на 2021-й. Когда украинская команда уже начала готовиться к поездке, стало известно, что Япония накануне Олимпийских игр почти полностью закрыла свои границы для иностранцев. Под запрет попали и спортсмены, чего раньше не было.

ФТУ, понимая ситуацию, еще в конце прошлого года сообщила ITF о готовности взять на себя проведение матча и сторонам удалось прийти к согласию.

Матч должен состояться на базе “Elite Tennis Club” в Черноморске — 16 и 17 апреля.

Примечательно, что предварительно планируется присутствие зрителей, но в ограниченном количестве.

Напомним

Сборная Украины выиграла матчевую встречу в Кубке Дэвиса.