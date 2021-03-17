Переговоры министров обороны Японии и Украины в Токио отменили

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34550 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51208 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105222 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141168 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193735 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192559 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278166 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325000 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157798 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143117 просмотра

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Актуальное
Переговоры министров обороны Японии и Украины в Токио отменили

Переговоры министров обороны Японии и Украины в Токио отменили

Киев  •  УНН

 • 28495 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Запланированная на 17 марта встреча глав оборонных ведомств Японии и Украины, которая должна была состояться в Токио, отменяется. Об этом в среду сообщило Министерство обороны Японии, передает УНН.

Что известно

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как один из членов украинской делегации по прибытии в токийский аэропорт сдал положительный тест на коронавирус.

Что предшествовало

Ранее, 16 марта, глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев во время визита в Японию узнал, что болен COVID-19.

Контекст

Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию должен был стать первым визитом главы украинского оборонного ведомства в эту страну. Как отметил во вторник японский министр обороны Нобуо Кисе, Япония и Украина, несмотря на географическую удаленность, являются партнерами, которые разделяют общие ценности, такие как свобода, демократия и верховенство права.

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