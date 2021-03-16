Очільник "Укроборонпрому" під час візиту в Японію дізнався, що хворий на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв отримав позитивний тест на COVID-19 під час робочого візиту в Японію. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"З 16 березня я, у складі офіційної української делегації на чолі з Міністром оборони України Андрієм Тараном, перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19. Наразі перебуваю в посольстві України в Японії на самоізоляції. Почуваюся добре", - написав Гусєв.
Він зазначив, що з усіх робочих питань залишається з командою "Укроборонпрому" на постійному зв'язку дистанційно.
Доповнення
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який нещодавно зробив щеплення препаратом Covishield від AstraZeneca, отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Нагадаємо, очільник Національного банку України Кирило Шевченко захворів на коронавірус.