Очільник "Укроборонпрому" під час візиту в Японію дізнався, що хворий на COVID-19

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"З 16 березня я, у складі офіційної української делегації на чолі з Міністром оборони України Андрієм Тараном, перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19. Наразі перебуваю в посольстві України в Японії на самоізоляції. Почуваюся добре", - написав Гусєв.

Він зазначив, що з усіх робочих питань залишається з командою "Укроборонпрому" на постійному зв'язку дистанційно.

Доповнення

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який нещодавно зробив щеплення препаратом Covishield від AstraZeneca, отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.



Нагадаємо, очільник Національного банку України Кирило Шевченко захворів на коронавірус.