Переговори Лондона і Брюсселя знову завершилися безрезультатно

Так, офіційний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє заявив, що перемовини, які тривали за допомогою відеозв’язку, не принесли прогресу у “складних темах”. Барньє заявив про своє “розчарування” у зв’язку з “браком амбітності” Лондона. Барньє закинув Лондону намагання користуватися доступом до внутрішнього ринку Євросоюзу без зобов’язань зі свого боку.

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ЄС наполягає, що будь-яка угода повинна включати обов’язкові зобов’язання Великобританії щодо дотримання стандартів ЄС у сферах охорони здоров’я, безпеки, державної допомоги бізнесу та захисту навколишнього середовища, зазначає AP. Натомість Великобританія відмовляється визнати, що це регулювання має стати частиною всеосяжної угоди.

Головний переговірник від Великобританії Девід Фрост заявив про “дуже малий прогрес”. Але, за його словами, сторонам вдалося дійти згоди щодо “найважливіших відкритих питань”. Ідеться про забезпечення рівних і чесних умов для конкуренції. Брюссель прагне, щоб Лондон щонайменше частково визнавав законодавство ЄС у цій сфері. На думку Фроста, сторони можуть досягти угоди до кінця року.

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Британський уряд прагне досягти угоди з Брюсселем до кінця 2020 року. Лондон рішуче відкидає можливість подовження переговорів після 2020 року. До кінця червня сторони мають вирішити, чи варто продовжувати переговори, пише інформагенція AP. До того залишився тільки один раунд переговорів. Попередні раунди перемовин прориву не досягли.

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Протягом перехідного періоду королівство залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу, а сторони тим часом домовляються про укладення торговельної угоди.

Сторони не можуть порозумітися щодо таких аспектів, як, зокрема, збереження умов для вільної й чесної конкуренції, а також дотримання Лондоном європейських стандартів і норм. Невирішеним залишилося й питання щодо риболовлі, адже Лондон наполягає на своєму праві на жорсткий контроль діяльності європейських риболовних суден у британських водах.

Уряд Бориса Джонсона наполягає на тому, щоб обговорювати питання двостороннього доступу до британських та європейських вод на щорічній основі. Суперечку викликав і пункт у переговорах про готовність Лондона визнавати юрисдикцію Європейського суду та Європейського суду з захисту прав людини (ЄСПЛ).