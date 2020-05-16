Переговоры Лондона и Брюсселя снова завершились безрезультатно

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13109 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 76351 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109069 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180979 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184555 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391620 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226549 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501452 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349516 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230573 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47833 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16570 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16146 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16860 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 14883 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143620 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131592 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219889 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391620 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501452 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13109 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38812 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38469 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45999 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76042 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Переговоры Лондона и Брюсселя снова завершились безрезультатно

Киев • УНН

 • 12957 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Третий раунд переговоров между Евросоюзом и Великобританией про дальнейшие экономические отношения после Brexit, который продолжался на этой неделе, завершился в пятницу, 15 мая, без прорыва. Обе стороны переговоров заявили о нехватке прогресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информагентство AFP и DW.

Переговоры Лондона и Брюсселя снова завершились безрезультатно

Так, официальный представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье заявил, что переговоры, которые проходили при помощи видеосвязи, не принесли прогресса в “сложных темах”. Барнье заявил о своем “разочаровании” в связи с “недостатком амбициозности” Лондона. Барнье обвинил Лондон в попытках пользоваться доступом к внутреннему рынку Евросоюза без обязательств со своей стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон не планирует придерживаться стандартов ЕС после Brexit

ЕС настаивает, что любая сделка должна включать обязательства Великобритании по соблюдению стандартов ЕС в сферах здравоохранения, безопасности, государственной помощи бизнесу и защиты окружающей среды, отмечает AP. Зато Великобритания отказывается признать, что это регулирование должно стать частью всеобъемлющего соглашения.

Главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост заявил об “очень малом прогрессе”. Но, по его словам, сторонам удалось прийти к согласию по “важнейшим открытым вопросам”. Речь идет об обеспечении равных и честных условий для конкуренции. Брюссель хочет, чтобы Лондон по меньшей мере частично признавал законодательство ЕС в этой сфере. По мнению Фроста, стороны могут достичь соглашения до конца года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лондон считает чрезмерными названные ЕС условия для заключения торгового соглашения

Британское правительство стремится достичь соглашения с Брюсселем до конца 2020 года. Лондон решительно отвергает возможность продления переговоров после 2020 года. До конца июня стороны должны решить, стоит ли продолжать переговоры, пишет информагентство AP. До этого остался только один раунд переговоров. Предыдущие раунды переговоров прорыва не достигли.

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского Союза. В течение переходного периода королевство остается участником внутреннего рынка ЕС и Таможенного союза, а стороны тем временем договариваются о заключении торгового соглашения.

Стороны не могут прийти к согласию относительно таких аспектов, как, например, сохранение условий для свободной и честной конкуренции, а также соблюдение Лондоном европейских стандартов и норм. Нерешенным остался и вопрос о рыбалки, ведь Лондон настаивает на своем праве на жесткий контроль деятельности европейских рыболовных судов в британских водах.

Правительство Бориса Джонсона настаивает на том, чтобы обсуждать вопросы двустороннего доступа к британским и европейским водам на ежегодной основе. Спор вызвал и пункт в переговорах о готовности Лондона признавать юрисдикцию Европейского суда и Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,528.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,805.11