Переговоры Лондона и Брюсселя снова завершились безрезультатно

КИЕВ. 16 мая. УНН. Третий раунд переговоров между Евросоюзом и Великобританией про дальнейшие экономические отношения после Brexit, который продолжался на этой неделе, завершился в пятницу, 15 мая, без прорыва. Обе стороны переговоров заявили о нехватке прогресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информагентство AFP и DW.