Переговоры Лондона и Брюсселя снова завершились безрезультатно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Третий раунд переговоров между Евросоюзом и Великобританией про дальнейшие экономические отношения после Brexit, который продолжался на этой неделе, завершился в пятницу, 15 мая, без прорыва. Обе стороны переговоров заявили о нехватке прогресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информагентство AFP и DW.
Так, официальный представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье заявил, что переговоры, которые проходили при помощи видеосвязи, не принесли прогресса в “сложных темах”. Барнье заявил о своем “разочаровании” в связи с “недостатком амбициозности” Лондона. Барнье обвинил Лондон в попытках пользоваться доступом к внутреннему рынку Евросоюза без обязательств со своей стороны.
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ЕС настаивает, что любая сделка должна включать обязательства Великобритании по соблюдению стандартов ЕС в сферах здравоохранения, безопасности, государственной помощи бизнесу и защиты окружающей среды, отмечает AP. Зато Великобритания отказывается признать, что это регулирование должно стать частью всеобъемлющего соглашения.
Главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост заявил об “очень малом прогрессе”. Но, по его словам, сторонам удалось прийти к согласию по “важнейшим открытым вопросам”. Речь идет об обеспечении равных и честных условий для конкуренции. Брюссель хочет, чтобы Лондон по меньшей мере частично признавал законодательство ЕС в этой сфере. По мнению Фроста, стороны могут достичь соглашения до конца года.
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Британское правительство стремится достичь соглашения с Брюсселем до конца 2020 года. Лондон решительно отвергает возможность продления переговоров после 2020 года. До конца июня стороны должны решить, стоит ли продолжать переговоры, пишет информагентство AP. До этого остался только один раунд переговоров. Предыдущие раунды переговоров прорыва не достигли.
31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского Союза. В течение переходного периода королевство остается участником внутреннего рынка ЕС и Таможенного союза, а стороны тем временем договариваются о заключении торгового соглашения.
Стороны не могут прийти к согласию относительно таких аспектов, как, например, сохранение условий для свободной и честной конкуренции, а также соблюдение Лондоном европейских стандартов и норм. Нерешенным остался и вопрос о рыбалки, ведь Лондон настаивает на своем праве на жесткий контроль деятельности европейских рыболовных судов в британских водах.
Правительство Бориса Джонсона настаивает на том, чтобы обсуждать вопросы двустороннего доступа к британским и европейским водам на ежегодной основе. Спор вызвал и пункт в переговорах о готовности Лондона признавать юрисдикцию Европейского суда и Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ).