Переговори для досягнення миру в Україні ускладнилися - голова МЗС Туреччини

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"Просте засудження не може розв'язати проблему. Тому ми повинні діяти і бути креативними, щоб досягти миру для України. Це саме те, що намагається зробити Туреччина. Насправді, коли ми зібрали двох міністрів закордонних справ в Анталії та дві делегації в Стамбулі наприкінці березня в перші тижні війни, наші зусилля були близькі до результатів. Зі збільшенням людських втрат стає все важче досягти рішення шляхом переговорів. Ми віримо, що війна і дипломатія можуть йти поруч", - сказав він.

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Чавушоглу зазначив, що Туреччина підтримує прагнення України у поверненні тимчасово окупованих росією територій включно з Кримом та додав, що продовжують надавати фінансову допомогу країні.

"Водночас ми вживаємо різноманітних заходів для контролю конфліктів і напруги. Було непросто впровадити та продовжити Стамбульську зернову угоду, організувати зустріч МАГАТЕ-"Росатом", обмін полоненими", - додав глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо

18 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Зокрема, сторони обговорили питання "зернового коридору".