Перегляд відео, листування та пошук роботи: чим займаються українці в інтернеті

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Київ • УНН

 • 14150 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. За останні три місяці українці в інтернеті найбільше листувалися та переглядали відео, найменше – шукали роботу та проходили навчання онлайн. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іонан передає кореспондент УНН.

"За останні три місяці, ті люди, з якими ми спілкувалися - листувалися в інтернеті, у месенджері, переглядали відео на Youtube. Найменше за все – це теж дуже цікаво. Найменше всього люди спілкувалися з викладачами або студентами, проходили навчання онлайн, в тому числі у записі, брали участь у консультації чи голосування стану соціальних політичних питань, шукали роботу чи відправляли резюме", - зазначила вона.

Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.

Нагадаємо, в Україні більшості людям не вистачає знань з онлайн-безпеки та фактчекінгу, для того аби почувати себе в інтернеті у безпеці.

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