Просмотр видео, переписка и поиск работы: чем занимаются украинцы в интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. За последние три месяца украинцы в интернете больше всего переписывались и просматривали видео, меньше всего - искали работу и проходили обучение онлайн. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан передает корреспондент УНН.
"За последние три месяца, те люди, с которыми мы общались - переписывались в интернете, в мессенджере, просматривали видео на Youtube. Меньше всего - это тоже очень интересно. Меньше всего люди общались с преподавателями или студентами, проходили обучение онлайн, в том числе в записи, принимали участие в консультации или голосовании состояния социальных политических вопросов, искали работу или отправляли резюме", - отметила она.
Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городе, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.
Напомним, в Украине большинство людей не хватает знаний по онлайн-безопасности и фактчекингу, для того чтобы чувствовать себя в интернете в безопасности.