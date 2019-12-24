Просмотр видео, переписка и поиск работы: чем занимаются украинцы в интернете

"За последние три месяца, те люди, с которыми мы общались - переписывались в интернете, в мессенджере, просматривали видео на Youtube. Меньше всего - это тоже очень интересно. Меньше всего люди общались с преподавателями или студентами, проходили обучение онлайн, в том числе в записи, принимали участие в консультации или голосовании состояния социальных политических вопросов, искали работу или отправляли резюме", - отметила она.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городе, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, в Украине большинство людей не хватает знаний по онлайн-безопасности и фактчекингу, для того чтобы чувствовать себя в интернете в безопасности.