Перегляд мінімальних цін на горілку зумовлений підвищенням акцизів - І.Товкач

“Ми знаємо із вами, що з 1 березня піднятий акциз на алкоголь на 20%. Відповідно, цей податок перекладається на споживача. Сьогодні його сплачують підприємці, які виробляють алкоголь, тобто вони платять більше, а ми пам’ятаємо, що мінімальна роздрібна ціна — це та ціна, яка дає можливість працювати не в збиток, а мати певний, хоча і не такий вже великий прибуток.

Коли вони (Кабмін, — ред.) підняли акциз — відповідно, треба було і переглядати мінімальні роздрібні ціни. Вони мали б це зробити ще 1 березня. На жаль, це робиться тільки зараз, і ми досі не розуміємо, коли це буде зроблено, але це робити треба, якщо вони (Кабмін, — ред.) дійсно зацікавлені у тому, аби підприємці не шукали якісь шляхи обійти існуюче законодавство і продавати у темну. Бо інакше — немає сенсу працювати”, — сказав він.

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За словами експерта збільшення МРЦ на алкоголь є необхідним кроком, аби зберегти легальних виробників.

“Ми знаємо з вами, що за І квартал поточного року горілчана галузь втратила майже 30%. Пляшка тіньового алкоголю, яку пропонує Інтернет, на сьогодні — близько 20 грн. Ми бачимо, що легальний і нелегальний алкоголь має співвідношення 1 до 3,5. Це і є та головна причина, чому так розвинений тіньовий ринок. Тепер буде співвідношення цін легального та нелегального алкоголю — 1 до 4. Тому, з одного боку, це (збільшення МРЦ, — ред.) треба робити, аби зберегти легальних виробників, а з іншого боку — легальний алкоголь по відношенню до підробок стане ще дорожчим”, — пояснив він.

І.Товкач зауважив, що пляшка горілки, яка коштує менше визначеної МРЦ — точно є фальсифікатом.

“Тобто, магазин не має право виставляти горілку в ціні, що нижча, ніж МРЦ. Саме через це виробники і борються за те, щоб мати економічно обґрунтовану мінімальну ціну.

Але виходить цікава ситуація: з одного боку ми бачимо, що виробники завжди виступають проти підвищення акцизу, адже вони розуміють, що чим вищий буде акциз — тим менше вони зможуть реалізувати легальної продукції, і тим більше вони будуть програвати тіньовикам. А коли вже акциз росте, то виробники вимушені йти і просити переглянути МРЦ. Тобто таке собі замкнене коло виходить у нас, на жаль”, — додав він.

Нагадаємо, за словами нардепа М.Головка, мінімальна ціна горілки може зрости до 90 грн за пляшку.