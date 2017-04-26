Просмотр минимальных цен на водку обусловлен повышением акцизов - И.Товкач

"Мы знаем с вами, что с 1 марта поднят акциз на алкоголь на 20%. Соответственно, этот налог перекладывается на потребителя. Сегодня его платят предприниматели, производящие алкоголь, то есть они платят больше, а мы помним, что минимальная розничная цена - это та цена, которая дает возможность работать не в убыток, а иметь определенный, хотя и не такой уж большой доход.

Когда они (Кабмин - ред.) подняли акциз - соответственно, надо было и просматривать минимальные розничные цены. Они должны это сделать еще 1 марта. К сожалению, это делается только сейчас, и мы до сих пор не понимаем, когда это будет сделано, но это делать надо, если они (Кабмин - ред.) действительно заинтересованы в том, чтобы предприниматели не искали какие-то пути обойти существующее законодательство и продавать в темную. Иначе - нет смысла работать", - сказал он.

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По словам эксперта увеличения МРЦ на алкоголь является необходимым шагом, чтобы сохранить легальных производителей.

"Мы знаем с вами, что за I квартал текущего года водочная отрасль потеряла почти 30%. Бутылка теневого алкоголя, которую предлагает Интернет, на сегодня - около 20 грн. Мы видим, что легальный и нелегальный алкоголь имеет соотношение 1 к 3,5. Это и есть главная причина, почему так развит теневой рынок. Теперь будет соотношение цен легального и нелегального алкоголя - 1 к 4. Поэтому, с одной стороны, это (увеличение МРЦ, - ред.) нужно делать, чтобы сохранить легальных производителей, а с другой стороны - легальный алкоголь по отношению к подделок станет еще дороже", - пояснил он.

И.Товкач заметил, что бутылка водки, которая стоит меньше определенной МРЦ - точно есть фальсификатом.

"То есть, магазин не имеет права выставлять водку в цене, что ниже, чем МРЦ. Именно поэтому производители и борются за то, чтобы экономически обоснованную минимальную цену.

Но получается интересная ситуация: с одной стороны мы видим, что производители всегда выступают против повышения акциза, ведь они понимают, что чем выше будет акциз - тем меньше они смогут реализовать легальной продукции, и тем больше они будут проигрывать теневикам. А когда акциз растет, то производители вынуждены идти и просить пересмотреть МРЦ. То есть такой замкнутый круг получается у нас, к сожалению", - добавил он.

Напомним, по словам нардепа М.Головко, минимальная цена водки может вырасти до 90 грн за бутылку.