Передвиборна кампанія у Греції почалась з розпуску парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Передвиборна кампанія із загальнонаціональних виборів у Греції 21 травня офіційно розпочалася у суботу з розпуску парламенту, обраного у липні 2019 року. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс зустрівся з президентом Катериною Сакелларопулу, щоб запропонувати розпуск, і вона прийняла його, як того вимагає Конституція Греції. Міцотакіс сказав, що оскільки до закінчення чотирирічного терміну повноважень законодавців залишилося менше трьох місяців, голосування наступного місяця не вважається достроковими виборами.
Невдовзі після зустрічі з президентом Міцотакіс виступив із телезверненням, у якому захистив репутацію свого уряду. Він перерахував його досягнення, а також майбутні завдання та прагнув обґрунтувати необхідність стабільного уряду в майбутньому.
Проте правоцентристській Новій демократії прем'єр-міністра важко буде продовжувати очолювати Грецію в іншому однопартійному уряді. Вибори до законодавчих органів, які відбудуться наступного місяця, стануть першими в країні за системою пропорційного представництва, і опитування показують, що жодна з провідних партій не отримає більшості голосів.
У цьому випадку повторні вибори відбудуться на початку липня. Ще одна поправка до законів про вибори дасть переможцю цього голосування бонус 30 місць. Проте, навіть другі вибори можуть не дати більшості в грецькому парламенті, що складається з 300 членів.
Вже з'явилися розмови про треті вибори, хоча офіційні особи та експерти згодні з тим, що тривалий період невизначеності може завдати шкоди економіці та управлінню країною загалом.