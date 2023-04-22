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Предвыборная кампания в Греции началась с роспуска парламента

Предвыборная кампания в Греции началась с роспуска парламента

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Предвыборная кампания по общенациональным выборам в Греции 21 мая официально началась в субботу с роспуска парламента, избранного в июле 2019 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Премьер-министр Кириакос Мицотакис встретился с президентом Екатериной Сакелларопулу, чтобы предложить роспуск, и она приняла его, как того требует Конституция Греции. Мицотакис сказал, что поскольку до истечения четырехлетнего срока полномочий законодателей осталось менее трех месяцев, голосование в следующем месяце не считается досрочными выборами.

Вскоре после встречи с президентом Мицотакис выступил с телеобращением, в котором защитил репутацию своего правительства. Он перечислил его достижения, а также будущие задачи и стремился обосновать необходимость стабильного правительства в будущем.

Однако правоцентристской Новой демократии премьер-министра трудно будет продолжать возглавлять Грецию в другом однопартийном правительстве. Выборы в законодательные органы, которые состоятся в следующем месяце, станут первыми в стране по системе пропорционального представительства, и опросы показывают, что ни одна из ведущих партий не получит большинства голосов.

В этом случае повторные выборы состоятся в начале июля. Еще одна поправка к законам о выборах даст победителю этого голосования бонус 30 мест. Тем не менее, даже вторые выборы могут не дать большинства в греческом парламенте, состоящем из 300 членов.

Уже появились разговоры о третьих выборах, хотя официальные лица и эксперты согласны с тем, что длительный период неопределенности может нанести ущерб экономике и управлению страной в целом.

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