Перед виборами під Кривим Рогом влаштували будинок-"рукавичку"

Згідно із повідомленням, 22 березня, на засіданні окружної виборчої комісії №33, член комісії Сергій Петріга повідомив, що в селищі Рудничне, за адресою вулиця Руднична, б. 11, розташований непридатний для проживання приватний будинок, у якому зареєстровано 41 виборця. Але, під час його візиту, жодної людини там виявлено не було.

На звернення до Реєстру виборців, члену комісії була надана відповідь, що дійсно, за цією адресою зареєстровано 41 виборця, і вони всі зареєстровані з грудня 2018 року. На його переконання, це було зроблено під вибори, оскільки, хто ці люди, ніхто з сусідів не знає.

У повідомленні зазначено, що спостерігачі відвідали будинок за вказаною адресою та виборчу дільницю №121753, до якої він належить. За словами місцевих жителів, цей будинок був проданий влітку 2018 року. Нові господарі з'являються рідко, останній раз у будинку їх бачили восени 2018 року. Спостерігачі також наголошують, що будинок за вказаною адресою перебуває у непридатному для проживання стані.

Раніше УНН повідомляв, що секретарем виборчої дільниці на Київщині призначили померлу людину.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня.