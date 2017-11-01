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Перед українцями повністю погасили борги за рішеннями ЄСПЛ за шість років

Перед українцями повністю погасили борги за рішеннями ЄСПЛ за шість років

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністерство юстиції за 3,5 роки повністю погасило борги перед українськими громадянами за рішеннями Європейського суду з прав людини, більшість з яких були ухвалені за шість років - у період з 2008 по 2013 роки. Про це повідомив заступник міністра юстиції України - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, повідомили УНН у прес-службі міністерства.

За його словами, українській державі у спадок від попередньої влади залишилися понад 3000 рішень ЄСПЛ на користь українських громадян, які роками ігнорувалися владою.

"Здебільшого – це типові справи щодо невиконання державою рішень національних судів. Ці рішення ЄСПЛ виносилися на підставі того, що попередні влади в країні впродовж 20 років приймали популістські закони, які стосувалися пільг для чорнобильців, афганців та дітей війни, введення мораторію на виконання певними суб’єктами рішень національних судів. Дане законодавство не було підкріплено фінансовою спроможністю держави виконувати взяті на себе зобов’язання. Така ситуація і стала причиною того, що ЄСПЛ порушував справи за поданнями тисяч українців і виносив рішення про стягнення з України відповідної заборгованості", - зазначив І.Ліщина.

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Починаючи з 2014 року Мін'юст почав роботу з врегулювання такого роду справ. За цей час кошти за позовами ЄСПЛ були виплачені українським громадянам у повному обсязі, зазначили у міністерстві.

"Разом з тим, відповідно до рішення суду, Комітету міністрів Ради Європи було передано 12 тисяч подібних справ. Це робочий процес, який дасть можливість в рамках спільної роботи з РЄ віднайти механізм системного урегулювання цієї проблеми, яка протягом 20 років переходила від уряду до уряду, лише поглиблюючись. Українці мають отримати компенсацію за вказаними рішеннями ЄСПЛ", - йдеться у повідомленні.

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У багатьох випадках, як зазначається, ЄСПЛ не вимагає від уряду України надавати зауваження по суті й пропонує укласти дружнє врегулювання спору.

"Загалом з 2014 урядом було надіслано до ЄСПЛ 414 декларацій щодо укладення дружнього врегулювання спору. За цей період ЄСПЛ прийняв рішення про дружнє врегулювання спору щодо 1236 заяв на суму 1,4 млн євро та 21 тис. гривень справедливої сатисфакції", - сказано у повідомленні.

У тих справах, де в результаті збору детальної інформації урядом були встановлені факти, які свідчать про неприйнятність заяв заявників, державою, як зазначається, надсилалися зауваження з наведенням вказаних фактів та проханням визнати такі заяви неприйнятними.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада спростила процедуру захисту громадянами своїх прав у ЄСПЛ.

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