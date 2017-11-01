Перед украинцами полностью погасили долги по решениям ЕСПЧ за шесть лет

По его словам, украинскому государству в наследство от предыдущей власти остались более 3000 решений ЕСПЧ в пользу украинских граждан, которые годами игнорировались властями.

"В основном - это типичные дела о невыполнении государством решений национальных судов. Эти решения ЕСПЧ выносились на основании того, что предыдущие власти в стране в течение 20 лет принимали популистские законы, касающиеся льгот для чернобыльцев, афганцев и детей войны, введения моратория на исполнение определенными субъектами решений национальных судов. Данное законодательство не было подкреплено финансовой способностью государства выполнять взятые на себя обязательства. Такая ситуация и стала причиной того, что ЕСПЧ нарушал дела по представлениям тысяч украинцев и выносил решение о взыскании с Украины соответствующей задолженности", - отметил И.Лищина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕСПЧ рассмотрит жалобу крымских татар из-за штрафа за национальные флаги

Начиная с 2014 года Минюст начал работу по урегулированию такого рода дел. За это время средства по искам ЕСПЧ были выплачены украинским гражданам в полном объеме, отметили в министерстве.

"Вместе с тем, согласно решению суда, Комитету министров Совета Европы было передано 12 тысяч подобных дел. Это рабочий процесс, который даст возможность в рамках совместной работы с СЕ найти механизм системного урегулирования этой проблемы, которая в течение 20 лет переходила от правительства к правительству, только углубляясь. Украинцы должны получить компенсацию по указанным решениям ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина направила в ЕСПЧ материалы по иску против России

Во многих случаях, как отмечается, ЕСПЧ не требует от правительства Украины предоставлять замечания по сути и предлагает заключить дружественное урегулирование спора.

"Всего с 2014 года правительством было направлено в ЕСПЧ 414 деклараций о заключении мирового соглашения по делу. За этот период ЕСПЧ принял решение о дружественном урегулировании спора по 1236 заявлениям на сумму 1,4 млн евро и 21 тыс. гривен справедливой компенсации", - говорится в сообщении.

В тех делах, где в результате сбора детальной информации правительством были установлены факты, свидетельствующие о неприемлемости жалоб заявителей, государством, как отмечается, направлялись замечания с указанием указанных фактов и просьбой признать такие заявления неприемлемыми.

Как сообщал УНН, Верховная Рада упростила процедуру защиты гражданами своих прав в ЕСПЧ.