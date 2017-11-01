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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28665 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93745 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148329 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113359 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114540 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111322 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Перед украинцами полностью погасили долги по решениям ЕСПЧ за шесть лет

Перед украинцами полностью погасили долги по решениям ЕСПЧ за шесть лет

Киев  •  УНН

 • 9693 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министерство юстиции за 3,5 года полностью погасило долги перед украинскими гражданами по решениям Европейского суда по правам человека, большинство из которых были приняты за шесть лет - в период с 2008 по 2013 годы. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, сообщили УНН в пресс-службе министерства.

По его словам, украинскому государству в наследство от предыдущей власти остались более 3000 решений ЕСПЧ в пользу украинских граждан, которые годами игнорировались властями.

"В основном - это типичные дела о невыполнении государством решений национальных судов. Эти решения ЕСПЧ выносились на основании того, что предыдущие власти в стране в течение 20 лет принимали популистские законы, касающиеся льгот для чернобыльцев, афганцев и детей войны, введения моратория на исполнение определенными субъектами решений национальных судов. Данное законодательство не было подкреплено финансовой способностью государства выполнять взятые на себя обязательства. Такая ситуация и стала причиной того, что ЕСПЧ нарушал дела по представлениям тысяч украинцев и выносил решение о взыскании с Украины соответствующей задолженности", - отметил И.Лищина.

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Начиная с 2014 года Минюст начал работу по урегулированию такого рода дел. За это время средства по искам ЕСПЧ были выплачены украинским гражданам в полном объеме, отметили в министерстве.

"Вместе с тем, согласно решению суда, Комитету министров Совета Европы было передано 12 тысяч подобных дел. Это рабочий процесс, который даст возможность в рамках совместной работы с СЕ найти механизм системного урегулирования этой проблемы, которая в течение 20 лет переходила от правительства к правительству, только углубляясь. Украинцы должны получить компенсацию по указанным решениям ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

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Во многих случаях, как отмечается, ЕСПЧ не требует от правительства Украины предоставлять замечания по сути и предлагает заключить дружественное урегулирование спора.

"Всего с 2014 года правительством было направлено в ЕСПЧ 414 деклараций о заключении мирового соглашения по делу. За этот период ЕСПЧ принял решение о дружественном урегулировании спора по 1236 заявлениям на сумму 1,4 млн евро и 21 тыс. гривен справедливой компенсации", - говорится в сообщении.

В тех делах, где в результате сбора детальной информации правительством были установлены факты, свидетельствующие о неприемлемости жалоб заявителей, государством, как отмечается, направлялись замечания с указанием указанных фактов и просьбой признать такие заявления неприемлемыми.

Как сообщал УНН, Верховная Рада упростила процедуру защиты гражданами своих прав в ЕСПЧ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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