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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Перед судом постане подружжя зрадників, яке після деокупації Херсона спалило свої російські паспорти 

Київ • УНН

 • 386967 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Подружжя зрадників, яке після визволення Херсона спалили свої російські паспорти, постане перед судом, повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Перед судом постане подружжя зрадників, яке після деокупації Херсона спалило свої російські паспорти 

Деталі

За даними слідства, підозрювані добровільно перейшли на бік ворога та надавали спецслужбам росії інформацію про місцевих патріотів України, зокрема учасників АТО та ООС.

Правоохоронні органи, під час обшуків у місці проживання фігурантів, виявили присяги громадян рф, службові посвідчення та символіку росії, що підтверджує їх зв'язки з агресором.

Згідно з оперативною інформацією, особи встигли отримати російські паспорти, але після звільнення Херсона свідомо знищили їх, сподіваючись уникнути відповідальності.

Подружжя намагалося переховуватися, але їх викрили та затримали. Наразі вони перебувають під вартою в очікуванні суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Офісі Генпрокурора заявили, що МКС хоче розширити коло осіб, які будуть притягуватися до відповідальності за злочини рф проти України

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