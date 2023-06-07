Перед судом постане подружжя зрадників, яке після деокупації Херсона спалило свої російські паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Подружжя зрадників, яке після визволення Херсона спалили свої російські паспорти, постане перед судом, повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
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За даними слідства, підозрювані добровільно перейшли на бік ворога та надавали спецслужбам росії інформацію про місцевих патріотів України, зокрема учасників АТО та ООС.
Правоохоронні органи, під час обшуків у місці проживання фігурантів, виявили присяги громадян рф, службові посвідчення та символіку росії, що підтверджує їх зв'язки з агресором.
Згідно з оперативною інформацією, особи встигли отримати російські паспорти, але після звільнення Херсона свідомо знищили їх, сподіваючись уникнути відповідальності.
Подружжя намагалося переховуватися, але їх викрили та затримали. Наразі вони перебувають під вартою в очікуванні суду.
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