Перед судом предстанут супруги-предатели, которые после деоккупации Херсона сожгли свои российские паспорта

Детали

По данным следствия, подозреваемые добровольно перешли на сторону врага и предоставляли спецслужбам россии информацию о местных патриотах Украины, в частности участников АТО и ООС.

Правоохранительные органы, во время обысков в месте жительства фигурантов, обнаружили присяги граждан рф, служебные удостоверения и символику россии, что подтверждает их связи с агрессором.

Согласно оперативной информации, лица успели получить российские паспорта, но после освобождения Херсона сознательно уничтожили их, надеясь избежать ответственности.

Супруги пытались скрываться, но их разоблачили и задержали. Сейчас они находятся под стражей в ожидании суда.

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