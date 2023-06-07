Перед судом предстанут супруги-предатели, которые после деоккупации Херсона сожгли свои российские паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Супруги предатели, которые после освобождения Херсона сожгли свои российские паспорта, предстанут перед судом, сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
По данным следствия, подозреваемые добровольно перешли на сторону врага и предоставляли спецслужбам россии информацию о местных патриотах Украины, в частности участников АТО и ООС.
Правоохранительные органы, во время обысков в месте жительства фигурантов, обнаружили присяги граждан рф, служебные удостоверения и символику россии, что подтверждает их связи с агрессором.
Согласно оперативной информации, лица успели получить российские паспорта, но после освобождения Херсона сознательно уничтожили их, надеясь избежать ответственности.
Супруги пытались скрываться, но их разоблачили и задержали. Сейчас они находятся под стражей в ожидании суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Офисе Генпрокурора заявили, что МУС хочет расширить круг лиц, которые будут привлекаться к ответственности за преступления рф против Украины