Перед судом постали 14 українців з захопленого танкеру у Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У лівійській столиці Тріполі судили 14 громадян України з танкера "Рута", затриманого військово-морськими силами Лівії, повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
За словами речника ВМС Лівії Аюба Кассема, після тригодинної перестрілки два танкера були захоплені разом з екіпажами доставлені в столицю Лівії Тріполі, де вони постали перед судом.
"Серед них були 14 українців з "Рути", четверо турків і двоє грузин, які перебували на другому судні -" Старк ", - зазначив А.Кассем.
В ході захоплення "Рута" була завантажена майже 3 330 т нафти, "Старк", який може перевозити 1236 тонн, також повинен був бути завантажений. А.Кассем зазначив, що "Рута" була під українським прапором, другий танкер - під конголезьким. За словами представника ВМС, екіпажі суден "були добре озброєні, мали підтримку охорони на човнах і чинили опір". Окрім того, кілька разів з човнів по ВМС був відкритий вогонь з автоматів Калашникова і кулеметів.
Нагадаємо, військово-морські сили Лівії захопили два танкери, що підозрювались у контрабанді нафти з Північної Африки.