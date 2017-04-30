Перед судом предстали 14 украинский с захваченного танкера в Ливии

По словам представителя ВМС Ливии Аюба Кассема, после трехчасовой перестрелки два танкера были захвачены вместе с экипажами доставлены в столицу Ливии Триполи, где они предстали перед судом.

"Среди них были 14 украинский с" Руты ", четверо турок и двое грузин, находившихся на втором судне -" Старк ", - отметил А.Кассем.

В ходе захвата "Рута" была загружена почти 3330 т нефти, "Старк", который может перевозить 1236 тонн, также должен был быть загружен. А.Кассем отметил, что "Рута" была под украинским флагом, второй танкер - под конголезским. По словам представителя ВМС, экипажи судов "были хорошо вооружены, имели поддержку охраны на лодках и сопротивлялись". Кроме того, несколько раз с лодок по ВМС был открыт огонь из автоматов Калашникова и пулеметов.

Напомним, военно-морские силы Ливии захватили два танкера , что подозревались в контрабанде нефти из Северной Африки.