Перед Новим роком у магазинах ЄС продається кримське шампанське

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. В магазинах на території Європейського Союзу продається ігристе вино вироблене на території тимчасово окупованої Республіки Крим, передає кореспондент УНН.

Зокрема у магазині біля траси, яка з’єднує чеське Брно з Віднем таке вино вільно можна придбати за 7,99 євро. На етикетці зазначено, що вино виготовлене у Криму.

УНН вдалося з’ясувати, що дистриб’ютором цього продукту виступає компанія з офісом в Німеччині. На сайті компанії вказано, що виноград з якого виготовлене вино зібраний в регіонах Алушти та Судака.

Крім того, за три євро можна придбати "Кремлевское искристое" російського виробництва.

Нагадаємо, ще у 2014 році Євросоюз ввів заборону імпорт товарів з Криму. Пізніше цю заборону було продовжено до середини 2017 року. Єдиним винятком можуть стати товари, які пройшли сертифікацію на території України.

Як повідомляв УНН, ЄС запровадив санкції щодо обраних у Криму депутатів держдуми РФ.

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