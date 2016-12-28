Перед Новим роком у магазинах ЄС продається кримське шампанське
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В магазинах на території Європейського Союзу продається ігристе вино вироблене на території тимчасово окупованої Республіки Крим, передає кореспондент УНН.
Зокрема у магазині біля траси, яка з’єднує чеське Брно з Віднем таке вино вільно можна придбати за 7,99 євро. На етикетці зазначено, що вино виготовлене у Криму.
УНН вдалося з’ясувати, що дистриб’ютором цього продукту виступає компанія з офісом в Німеччині. На сайті компанії вказано, що виноград з якого виготовлене вино зібраний в регіонах Алушти та Судака.
Крім того, за три євро можна придбати "Кремлевское искристое" російського виробництва.
Нагадаємо, ще у 2014 році Євросоюз ввів заборону імпорт товарів з Криму. Пізніше цю заборону було продовжено до середини 2017 року. Єдиним винятком можуть стати товари, які пройшли сертифікацію на території України.
Як повідомляв УНН, ЄС запровадив санкції щодо обраних у Криму депутатів держдуми РФ.