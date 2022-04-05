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Перебуваєте у відносній безпеці, але не можете спати: експерт дав поради, як впоратися з безсонням

Київ • УНН

 • 502041 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Експерт громадського здоров'я, лікар, кандидат медичних наук Отто Стойка у коментарі УНН дав поради людям, які перебувають у відносній безпеці в Україні, або ж за кордоном, але не можуть нормально спати через психоемоційне навантаження.

Перебуваєте у відносній безпеці, але не можете спати: експерт дав поради, як впоратися з безсонням

Цитата

«Тут є два важливих фактори. На них вливає, якщо у «гарячих» точках залишилися друзі, рідні. Вони за них дуже починають переживати. Свідомо чи підсвідомо картають себе за те, що вони у безпеці, а близькі та взагалі співвітчизники - у небезпеці. Це називають синдромом того, хто вижив. Друг загинув, а я вижив. Таке відношення до себе, що нібито я не гідний цього», - розповів Стойка.

Ще одним фактором погіршення сну для людей, які, тікаючи від війни, перебувають за кордоном, може бути стрес через перебування в іншій культурі, незнання мови.

«Це може бути стресом. Це все підвищує стрес людині, й вона гірше буде себе почувати психічно, й може порушитися сон», - сказав Стойка.

За його словами, для того, щоб зменшити вплив стресу та покращити сон, варто спробувати, якщо є можливість, відчути себе туристом, а не біженцем.

«Намагатися перемикатися та використовувати можливість для того, щоб вивчати чужу культуру, відвідувати екскурсії. Окрім того, потрібно розвивати в собі поняття вдячності на різних рівнях. Наприклад, якщо ви перебуваєте в Угорщині й вам не подобається політика уряду по відношенню до України у глобальному сенсі, то варто розглянути ситуацію з іншого боку. Можна бути вдячним за те, що вас та інших українців прихистили. Намагатися сприймати культуру, вчити мову, це переключає», - розповів Стойка.

Стойка також надав рекомендації, як повернути сон людям, які перебувають у відносній безпеці в Україні.

«Намагатися робити щось корисне там, де перебуваєте, пробувати відновлювати свій робочий стан та щось робити по роботі. Дуже допомагає бути фізично активним. Коли людина втомлюється фізично, у неї менше стресу й більша можливість повноцінно відпочити, особливо, якщо є можливість на свіжому повітрі бути. Якщо відчуття таке, що людина не може спати, потрібно звертатися до психологів, психіатрів»,- порадив Стойка.

Доповнення

Психолог Анна Попова розповіла, як знизити вірогідність розвитку посттравматичного синдрому після війни.

Окрім того, психолог дала поради, як пояснити дітям військові дії в Україні.

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