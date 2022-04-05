Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей

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"Здесь есть два важных фактора. На них вливает, если в "горячих" точках остались друзья, родные. Они за них очень начинают переживать. Сознательно или подсознательно корят себя за то, что они в безопасности, а близкие и вообще соотечественники - в опасности. Это называют синдромом выжившего. Друг погиб, а я выжил. Такое отношение к себе, что якобы я не достоин этого", - рассказал Стойка.

Еще одним фактором ухудшения сна для людей, которые, убегая от войны, находятся за границей, может быть стресс из-за пребывания в другой культуре, незнания языка.

"Это может быть стрессом. Это все повышает стресс человеку, и он хуже будет себя чувствовать психически, и может нарушиться сон", - сказал Стойка.

По его словам, для того, чтобы уменьшить влияние стресса и улучшить сон, стоит попробовать, если есть возможность, почувствовать себя туристом, а не беженцем.

"Пытаться переключаться и использовать возможность для того, чтобы изучать чужую культуру, посещать экскурсии. Кроме того, нужно развивать в себе понятие благодарности на разных уровнях. Например, если вы находитесь в Венгрии и вам не нравится политика правительства по отношению к Украине в глобальном смысле, то стоит рассмотреть ситуацию с другой стороны. Можно быть благодарным за то, что вас и других украинцев приютили. Пытаться воспринимать культуру, учить язык, это переключает", - рассказал Стойка.

Стойка также предоставил рекомендации, как вернуть сон людям, находящимся в относительной безопасности в Украине.

"Пытаться делать что-то полезное там, где находитесь, пробовать восстанавливать свое рабочее состояние и что-то делать по работе. Очень помогает быть физически активным. Когда человек устает физически, у него меньше стресса и большая возможность полноценно отдохнуть, особенно, если есть возможность на свежем воздухе быть. Если ощущение такое, что человек не может спать, нужно обращаться к психологам, психиатрам", - посоветовал Стойка.

Дополнение

Психолог Анна Попова рассказала, как снизить вероятность развития посттравматического синдрома после войны.

Кроме того, психолог дала советы, как объяснить детям военные действия в Украине.