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Пентагон зупиняє будівництво стіни з Мексикою і поверне невикористані кошти військовим

Пентагон зупиняє будівництво стіни з Мексикою і поверне невикористані кошти військовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Пентагон скасовує будівництво частин прикордонної стіни колишнього президента Дональда Трампа з Мексикою, які будувались на військові кошти, а невикористані гроші повернуться військовим. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Міністерство оборони продовжує скасовувати всі проекти з будівництва прикордонних бар’єрів, сплачені за кошти, спочатку призначені для інших військових місій і функцій, таких як школи для військових дітей, закордонні проекти військових будівель в країнах-партнерах та рахунок обладнання Національної гвардії і резерву”, — повідомив прес-секретар Пентагону Джамал Браун.

Деталі

Браун заявив, що повернені кошти будуть використані для відкладених військових будівельних проектів. Не одразу було зрозуміло, яку суму повернуть військовим, але, ймовірно, це буде кілька мільярдів доларів.

Міністерство національної безпеки також оголосило, що вживатиме заходів для подолання “фізичної небезпеки, спричиненої підходом попередньої адміністрації до будівництва прикордонних стін”.

Він заявив, що відремонтує протипаводкову систему долини Ріо-Гранде, яку, за її словами, конструкція стіни за адміністрації Трампа продула великими отворами.

Додатково

Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в 2019 році, намагаючись перенаправити фінансування на будівництво стіни вздовж південного кордону США.П резидент Джо Байден 20 січня, перший день свого перебування на посаді, проголосив прокламацію, наказавши заморозити проекти прикордонних стін та направивши перевірку законності методів їх фінансування та укладання договорів.

Влада Мексики зі схваленням зустріла рішення президента США Джозефа Байдена зупинити будівництво стіни на кордоні двох країн.

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