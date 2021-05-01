Пентагон останавливает строительство стены с Мексикой и вернет неиспользованные средства военным
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Пентагон отменяет строительство частей пограничной стены бывшего президента Дональда Трампа с Мексикой, которые строились на военные средства, а неиспользованные деньги вернутся военным. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“Министерство обороны продолжает отменять все проекты по строительству пограничных барьеров, уплаченные за средства, изначально предназначенные для других военных миссий и функций, таких как школы для военных детей, зарубежные проекты военных зданий в странах-партнерах и счет оборудования Национальной гвардии и резерва” , - сообщил пресс-секретарь Пентагона Джамал Браун.
Детали
Браун заявил, что возвращенные средства будут использованы для отложенных военных строительных проектов. Не сразу было понятно, какую сумму вернут военным, но, вероятно, это будет несколько миллиардов долларов.
Министерство национальной безопасности также объявило, что примет меры для преодоления “физической опасности, вызванной подходом предыдущей администрации к строительству пограничных стен”.
Он заявил, что отремонтирует противопаводковую систему долины Рио-Гранде, которую, по ее словам, конструкция стены при администрации Трампа продула большими отверстиями.
Дополнительно
Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в 2019 году, пытаясь перенаправить финансирование на строительство стены вдоль южной границы США.П резидент Джо Байден 20 января, первый день своего пребывания в должности, провозгласил прокламацию, приказав заморозить проекты пограничных стен и направив проверку законности методов их финансирования и заключения договоров.
Власти Мексики с одобрением встретила решение президента США Джозефа Байдена остановить строительство стены на границе двух стран.