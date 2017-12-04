Пентагон: Росія та Китай створюють космічну зброю для боротьби з американськими супутниками
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Керівник стратегічного командування Збройних сил США генерал Джон Хайт заявив, що Росія та Китай розробляють зброю, здатну вражати цілі в космосі, зокрема, американські супутники. Про це він повідомив в Каліфорнії на Форумі з питань національної оборони імені Рональда Рейгана, передає УНН з посиланням на СNN.
“Вони створювали зброю для управління з землі в космосі, тестували його”, — вважає Джон Хайт.
За словами генерала, мова йде як про зброю, що створює перешкоди, так і про бойові лазери.
Також військовий стверджує, що РФ і Китай створюють таку зброю для того, щоб “кинути виклик США і їх союзникам, змінити баланс сил в світі”.
Нагадаємо, Комітети у справах збройних сил Сенату і Палати представників Конгресу США узгодили щорічний акт про Національну оборону, в якому протидія агресії з боку Росії проходить окремою статтею.