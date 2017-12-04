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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109670 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128276 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107733 просмотра

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Пентагон: Россия и Китай создают космическое оружие для борьбы с американскими спутниками

Пентагон: Россия и Китай создают космическое оружие для борьбы с американскими спутниками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Руководитель стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайт заявил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, способное поражать цели в космосе, в частности, американские спутники. Об этом он сообщил в Калифорнии на Форуме по вопросам национальной обороны имени Рональда Рейгана, передает УНН со ссылкой на СNN.

“Они создавали оружие для управления с земли в космосе, тестировали его”, — считает Джон Хайт.

По словам генерала, речь идет как об оружии, создающем помехи, так и о боевых лазерах.

Также военный утверждает, что РФ и Китай создают такое оружие для того, чтобы “бросить вызов США и их союзникам, изменить баланс сил в мире”.

Напомним, Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали ежегодный акт о Национальной обороне, в котором противодействие агрессии со стороны России проходит отдельной статьей.

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