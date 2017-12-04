Пентагон: Россия и Китай создают космическое оружие для борьбы с американскими спутниками
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Руководитель стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайт заявил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, способное поражать цели в космосе, в частности, американские спутники. Об этом он сообщил в Калифорнии на Форуме по вопросам национальной обороны имени Рональда Рейгана, передает УНН со ссылкой на СNN.
“Они создавали оружие для управления с земли в космосе, тестировали его”, — считает Джон Хайт.
По словам генерала, речь идет как об оружии, создающем помехи, так и о боевых лазерах.
Также военный утверждает, что РФ и Китай создают такое оружие для того, чтобы “бросить вызов США и их союзникам, изменить баланс сил в мире”.
Напомним, Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали ежегодный акт о Национальной обороне, в котором противодействие агрессии со стороны России проходит отдельной статьей.