Пентагон повідомив про перекидання 3,7 тисяч військових на кордон з Мексикою

“Міністерство оборони розмістить ще приблизно 3750 військовослужбовців США для надання додаткової підтримки співробітникам Служби митного і прикордонного контролю США на південно-західному кордоні”, — заявив представник Пентагону. “В результаті цього загальна кількість військовослужбовців, які надають підтримку Службі митного і прикордонного контролю, досягне 4350 осіб”, — додав він.

“Додаткові підрозділи розміщуються на термін в 90 днів”, — уточнили в прес-службі.

Раніше міністерство оборони США продовжило термін розміщення американських військ на кордоні з Мексикою до 30 вересня 2019 року в зв’язку з міграційною кризою.

Як повідомляв УНН, США незабаром дадуть оцінку проекту розміщення в Польщі військової бази.