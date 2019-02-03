Пентагон повідомив про перекидання 3,7 тисяч військових на кордон з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Пентагон направить на кордон США з Мексикою 3750 військовослужбовців, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міноборони Штатів. Військові проведуть на південно-західному кордоні держави три місяці, надаючи додаткову підтримку прикордонникам, передає УНН.
“Міністерство оборони розмістить ще приблизно 3750 військовослужбовців США для надання додаткової підтримки співробітникам Служби митного і прикордонного контролю США на південно-західному кордоні”, — заявив представник Пентагону. “В результаті цього загальна кількість військовослужбовців, які надають підтримку Службі митного і прикордонного контролю, досягне 4350 осіб”, — додав він.
“Додаткові підрозділи розміщуються на термін в 90 днів”, — уточнили в прес-службі.
Раніше міністерство оборони США продовжило термін розміщення американських військ на кордоні з Мексикою до 30 вересня 2019 року в зв’язку з міграційною кризою.
Як повідомляв УНН, США незабаром дадуть оцінку проекту розміщення в Польщі військової бази.