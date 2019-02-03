Пентагон сообщил о переброске 3,7 тысяч военных на границу с Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пентагон направит на границу США с Мексикой 3750 военнослужащих, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Штатов. Военные проведут на юго-западной границе государства три месяца, оказывая дополнительную поддержку пограничникам, передает УНН.
“Министерство обороны разместит еще приблизительно 3750 военнослужащих США для оказания дополнительной поддержки сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США на юго-западной границе”, — заявил представитель Пентагона. “В результате этого общее число военнослужащих, оказывающих поддержку Службе таможенного и пограничного контроля, достигнет 4350 человек”, — добавил он.
“Дополнительные подразделения размещаются на срок в 90 дней”, — уточнили в пресс-службе.
Ранее министерство обороны США продлило срок размещения американских войск на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года в связи с миграционным кризисом.
Как сообщал УНН, США вскоре дадут оценку проекта размещения в Польше военной базы.