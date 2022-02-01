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Шахед-136

Пентагон підтвердив переговори щодо можливого розміщення військ на східному фланзі НАТО

Пентагон підтвердив переговори щодо можливого розміщення військ на східному фланзі НАТО

Київ • УНН

 • 16933 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Пентагон повідомив у понеділок, що веде активні переговори зі східноєвропейськими партнерами щодо можливого розміщення американських військ на східному фланзі НАТО, на тлі того, як Вашингтон робить кроки, щоб заспокоїти нервових союзників по НАТО перед обличчям нарощуванням російської військової міці поблизу України, пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Пентагон заявив, що будь-які рішення про перекидання нових військ до Східної Європи ухвалюватимуть окремо від тих 8500 військовослужбовців США, які були приведені в бойову готовність минулого тижня для потенційного посилення сил швидкого реагування НАТО.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що війська, про які говорив Байден у п'ятницю, потенційно можуть бути передислоковані всередині Європи.

"Ми проводимо кропітку роботу з надання варіантів для головнокомандувача, якщо він вирішить зробити це... у тісній співпраці з власне реальними союзниками", - сказав Кірбі.

Окремо американські військові минулого тижня привели до бойової готовності близько 8500 військовослужбовців усередині Сполучених Штатів, щоб бути готовими до розгортання в Європі, в основному для поповнення лав сил швидкого реагування НАТО, якщо альянс прикличе їх на службу.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани щодо вторгнення.

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