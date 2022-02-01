Пентагон підтвердив переговори щодо можливого розміщення військ на східному фланзі НАТО

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Пентагон заявив, що будь-які рішення про перекидання нових військ до Східної Європи ухвалюватимуть окремо від тих 8500 військовослужбовців США, які були приведені в бойову готовність минулого тижня для потенційного посилення сил швидкого реагування НАТО.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що війська, про які говорив Байден у п'ятницю, потенційно можуть бути передислоковані всередині Європи.

"Ми проводимо кропітку роботу з надання варіантів для головнокомандувача, якщо він вирішить зробити це... у тісній співпраці з власне реальними союзниками", - сказав Кірбі.

Окремо американські військові минулого тижня привели до бойової готовності близько 8500 військовослужбовців усередині Сполучених Штатів, щоб бути готовими до розгортання в Європі, в основному для поповнення лав сил швидкого реагування НАТО, якщо альянс прикличе їх на службу.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани щодо вторгнення.