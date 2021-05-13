Пентагон остаточно видаляє Xiaomi з чорного списку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністерство оборони США заявило про виключення китайської компанії Xiaomi Corp з урядового чорного списку. Про це повідомляє Express Tribune, пише УНН.
Деталі
Зокрема, у США зазначили, що скасують “останній удар”, який завдав експрезидент Дональд Трамп по Пекіну перед відходом від влади. Він обмежував американські інвестиції в китайського виробника смартфонів.
Згідно з матеріалами суду, Xiaomi та уряд США погоджуються врегулювати судову справу, та остаточно завершити суперечки між компанією та Вашингтоном.
Як повідомляється, у Гонконгу вартість акцій Xiaomi після цієї новини підскочила більш як на 6%.
Контекст
У березні цього року Федеральний суддя Америки Рудольф Контрерас тимчасово зупинив заборону на інвестиції США в китайського виробника смартфонів Xiaomi.
Підставами для запровадження санкцій стала причетність компаній до оборонного сектору КНР.
Раніше Huawei була звинувачена у допомозі владі Ірану стежити за населенням у власній країні.