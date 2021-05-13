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Пентагон остаточно видаляє Xiaomi з чорного списку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністерство оборони США заявило про виключення китайської компанії Xiaomi Corp з урядового чорного списку. Про це повідомляє Express Tribune, пише УНН.

Пентагон остаточно видаляє Xiaomi з чорного списку

Деталі

Зокрема, у США зазначили, що скасують “останній удар”, який завдав експрезидент Дональд Трамп по Пекіну перед відходом від влади. Він обмежував американські інвестиції в китайського виробника смартфонів.

Згідно з матеріалами суду, Xiaomi та уряд США погоджуються врегулювати судову справу, та остаточно завершити суперечки між компанією та Вашингтоном.

Як повідомляється, у Гонконгу вартість акцій Xiaomi після цієї новини підскочила більш як на 6%.

Контекст

У березні цього року Федеральний суддя Америки Рудольф Контрерас тимчасово зупинив заборону на інвестиції США в китайського виробника смартфонів Xiaomi.

Підставами для запровадження санкцій стала причетність компаній до оборонного сектору КНР.

Раніше Huawei була звинувачена у допомозі владі Ірану стежити за населенням у власній країні.

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