Пентагон остаточно видаляє Xiaomi з чорного списку

Деталі

Зокрема, у США зазначили, що скасують “останній удар”, який завдав експрезидент Дональд Трамп по Пекіну перед відходом від влади. Він обмежував американські інвестиції в китайського виробника смартфонів.

Згідно з матеріалами суду, Xiaomi та уряд США погоджуються врегулювати судову справу, та остаточно завершити суперечки між компанією та Вашингтоном.

Як повідомляється, у Гонконгу вартість акцій Xiaomi після цієї новини підскочила більш як на 6%.

Контекст

У березні цього року Федеральний суддя Америки Рудольф Контрерас тимчасово зупинив заборону на інвестиції США в китайського виробника смартфонів Xiaomi.

Підставами для запровадження санкцій стала причетність компаній до оборонного сектору КНР.

Раніше Huawei була звинувачена у допомозі владі Ірану стежити за населенням у власній країні.