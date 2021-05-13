Пентагон окончательно удаляет Xiaomi из черного списка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министерство обороны США заявило об исключении китайской компании Xiaomi Corp из правительственного черного списка. Об этом сообщает Express Tribune, пишет УНН.
Детали
В частности, в США отметили, что отменят “последний удар”, который нанес экс-президент Дональд Трамп по Пекину перед уходом от власти. Он ограничивал американские инвестиции в китайского производителя смартфонов.
Согласно материалам суда, Xiaomi и правительство США соглашаются урегулировать судебное дело, и окончательно завершить споры между компанией и Вашингтоном.
Как сообщается, в Гонконге стоимость акций Xiaomi после этой новости подскочила более чем на 6%.
Контекст
В марте этого года Федеральный судья Америки Рудольф Контрерас временно остановил запрет на инвестиции США в китайского производителя смартфонов Xiaomi.
Основаниями для введения санкций стала причастность компаний к оборонному сектору КНР.
Ранее Huawei была обвинена в помощи власти Ирана следить за населением в собственной стране.