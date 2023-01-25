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Пентагон довіряє Міноборони України: Резніков провів розмову з Остіном

Київ • УНН

 • 985867 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Пентагон повністю довіряє Міноборони України. Зокрема про це йшлося під час розмови міністра оборони України Олексія Резінкова з американським колегою Ллойдом Остіном, передає УНН.

Пентагон довіряє Міноборони України: Резніков провів розмову з Остіном

Деталі

За словами Резінкова, під час розмови йшлося про результати восьмої зустрічі у форматі “Рамштайн”, подальше посилення спроможностей Сил оборони України, включно з новинами щодо постачання Німеччиною Україні танків Leopard та розвитку танкової коаліції, започаткованої в рамках Рамштайну, а також іншого озброєння і його обслуговування.

За словами Резнікова, глава Пентагону наголосив, що “в нас з ним повна довіра, прозорість, розуміння та беззаперечна підтримка. Так само, як і з боку США по відношенню до України в цілому”.

Додамо

Крім того, глави оборонних відомств України та США обговорили також подальші кроки щодо підсилення Української Армії. В тому числі — реформи, які Резніков планує впроваджувати, незважаючи на ускладення таких процесів через війну.

“Також проговорили дев‘яте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі „Рамштайн“. Чекаємо на подальші важливі рішення. Разом до перемоги!” — резюмував міністр оборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден заявив, що США передадуть Україні 31 танк Abrams

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