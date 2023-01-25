Пентагон доверяет Минобороны Украины: Резников провел разговор с Остином

Детали

По словам Резинкова, во время разговора речь шла о результатах восьмой встречи в формате “Рамштайн”, дальнейшем усилении возможностей Сил обороны Украины, включая новости о поставках Германией Украине танков Leopard и развитии танковой коалиции, начатой в рамках Рамштайна, а также другого вооружения и его обслуживания.

По словам Резникова, глава Пентагона подчеркнул, что “у нас с ним полное доверие, прозрачность, понимание и безоговорочная поддержка. Так же, как и со стороны США по отношению к Украине в целом”.

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Кроме того, главы оборонных ведомств Украины и США обсудили также дальнейшие шаги по усилению Украинской Армии. В том числе — реформы, которые Резников планирует внедрять, несмотря на осложнения таких процессов из-за войны.

“Также проговорили девятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“. Ждем дальнейших важных решений. Вместе к победе!” — резюмировал министр обороны.

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