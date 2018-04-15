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Пентагон: активність російських тролів за добу зросла на 2000%

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прес-секретар Пентагону Дана Уайт заявила на брифінгу 14 квітня, що активність російських інтернет-тролів за останні 24 години виросла на 2000%. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.

У Пентагоні зазначили, що це пов’язано з ударом США і союзників по Сирії.

“Російська кампанія з дезінформації вже почалася. За останні 24 години активність російських тролів збільшилися на 2000%, тому ми будемо тримати вас в курсі подій”, — сказала Уайт.

Як повідомляв УНН, сирійські державні ЗМІ стверджують, що західні союзники “знищили медичний науковий інститут”.

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