Пентагон: активность российских троллей в сутки выросла на 2000%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила на брифинге 14 апреля, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
В Пентагоне отметили, что это связано с ударом США и союзников по Сирии.
“Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий”, — сказала Уайт.
Как сообщал УНН, сирийские государственные СМИ утверждают, что западные союзники “уничтожили медицинский научный институт”.