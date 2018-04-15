Пентагон: активность российских троллей в сутки выросла на 2000%

В Пентагоне отметили, что это связано с ударом США и союзников по Сирии.

“Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий”, — сказала Уайт.

Как сообщал УНН, сирийские государственные СМИ утверждают, что западные союзники “уничтожили медицинский научный институт”.