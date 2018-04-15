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11:47 • 15167 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 50924 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 116093 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 129143 просмотра

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8 марта, 13:20 • 145000 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Пентагон: активность российских троллей в сутки выросла на 2000%

Пентагон: активность российских троллей в сутки выросла на 2000%

Киев  •  УНН

 • 12549 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила на брифинге 14 апреля, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

В Пентагоне отметили, что это связано с ударом США и союзников по Сирии.

“Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий”, — сказала Уайт.

Как сообщал УНН, сирийские государственные СМИ утверждают, что западные союзники “уничтожили медицинский научный институт”.

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