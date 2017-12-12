Пенсійний фонд заявив про збільшення надходжень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За 11 місяців поточного року до бюджету Пенсійного фонду надійшло 255,1 млрд грн, що на 41,6 млрд грн більше у порівнянні з відповідним показником 2016 року. Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, передає кореспондент УНН.
“За січень — листопад поточного року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 255,1 млрд грн, з яких власні надходження склали 141,1 млрд грн, що на 41,6 млрд грн більше порівняно із показником попереднього року”, — повідомив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пенсійному фонді відзвітували про виплати пенсій українцям
Водночас, як наголосив Машкін, надходження частини Єдиного соціального внеску до Пенсійного Фонду у січні — листопаді на 17,5 млрд грн (14,6%) перевищило плановий показник.
При цьому, за словами заступника голови правління Пенсійного фонду з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат спрямовано 114 млрд грн, що на 18,3 млрд грн менше, ніж планувалось.