Пенсионный фонд заявил об увеличении поступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. За 11 месяцев текущего года в бюджет Пенсионного фонда поступило 255,1 млрд грн, что на 41,6 млрд грн больше по сравнению с соответствующим показателем 2016 года. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, передает корреспондент УНН.
"За январь - ноябрь текущего года в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 255,1 млрд грн, из которых собственные поступления составили 141,1 млрд грн, что на 41,6 млрд грн больше по сравнению с показателем предыдущего года", - сообщил он.
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В то же время, как отметил Машкин, поступления части единого социального взноса в Пенсионный фонд в январе - ноябре на 17,5 млрд грн (14,6%) превысило плановый показатель.
При этом, по словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат направлено 114 млрд грн, что на 18,3 млрд грн меньше, чем планировалось.