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Пенсіонерку на Одещині пошматували собаки

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 13 березня. УНН. Правоохоронці в Одеській області розслідують обставини нападу собак на пенсіонерку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

Інцидент трапився в Овідіопольському районі, де собаки породи алабай напали на 71-річну жінку та покусали її. Наразі потерпіла знаходиться в лікарні.

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“Співробітники поліції встановили, що потерпіла приглядала за будинком в селі Санжійка Овідіопольського району. Коли жінка вийшла у двір, два сусідських собаки зірвалися та напали на неї. Наразі жінка у знаходиться у лікарні м.Чорноморськ”, — йдеться у повідомленні.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.

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