Пенсіонерку на Одещині пошматували собаки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 березня. УНН. Правоохоронці в Одеській області розслідують обставини нападу собак на пенсіонерку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
Інцидент трапився в Овідіопольському районі, де собаки породи алабай напали на 71-річну жінку та покусали її. Наразі потерпіла знаходиться в лікарні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві собака накинулась на малюка, бо господар переплутав команди
“Співробітники поліції встановили, що потерпіла приглядала за будинком в селі Санжійка Овідіопольського району. Коли жінка вийшла у двір, два сусідських собаки зірвалися та напали на неї. Наразі жінка у знаходиться у лікарні м.Чорноморськ”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Собака покусав дитину у Львові на території дитсадка
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.